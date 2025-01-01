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दरअसल, नगर परिषद ने पहले थाना रोड पर पिलर लगाने का काम शुरू करवाया था। इस पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक नारंग ने विरोध जताया था। व्यापार मंडल का कहना था कि पिलर लगने से बाजार में सड़क संकरी हो जाएगी। इससे दुकानों पर माल लेकर आने वाले वाहनों को मोड़ने में परेशानी होगी। व्यापारियों की आपत्ति के बाद नगर परिषद ने काम रुकवा दिया था। अब दोबारा काम शुरू करते हुए संन्यास आश्रम मोड़ पर पहले के मुकाबले ज्यादा जगह छोड़ी जा रही है। इसके अलावा मोड़ पर ट्रैफिक कोन भी लगाए जा रहे हैं, ताकि वाहनों को मुड़ने में परेशानी न हो।नगर परिषद की ओर से शहर के थाना रोड, जवाहर चौक, धर्मशाला रोड और हंस मार्केट में कुल 380 लोहे के पिलर लगाए जाएंगे। इन पिलरों के बीच जंजीर लगाई जाएगी, जिससे निर्धारित स्थान से ही वाहनों की आवाजाही हो सकेगी और बाजारों में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।ट्रैफिक पुलिस ने दिया था प्रस्तावबाजारों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नगर परिषद को लोहे के पिलर लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद नगर परिषद ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर एक एजेंसी को काम का ठेका दिया। नगर परिषद के जेई लोकेंद्र का कहना है कि थाना रोड पर लोहे के पोल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, किसी दुकानदार को दिक्कत नहीं आने देंगे।