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स्वास्थ्य विभाग नागरिक अस्पताल में जगह के अभाव के चलते भूथनकलां में ट्रूनेट मशीन लगा रहा है। नागरिक अस्पताल से सैंपल वहां भेजे जाएंगे और जांच होगी। इसको लेकर अधिकारियों की टीम निरीक्षण भी कर चुकी है। इसी सप्ताह लैब तकनीशियन की ट्रेनिंग के साथ सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी। करीब चार साल से सैंपल दूसरे जिलों सिरसा, रोहतक, हिसार और अंबाला भेजे जा रहे थे।जिले में हेपेटाइटिस की जांच दोबारा शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिलने के साथ ट्रूनेट जांच किट भी उपलब्ध हो गई हैं। विभाग ने कुल 600 किट की मांग की थी, जिनमें से फिलहाल 100 किट मिल चुकी हैं। इनमें 50 हेपेटाइटिस सी और 50 हेपेटाइटिस बी की किट शामिल हैं। करीब पांच माह से जिले में जांच बंद पड़ी थी। अब नई व्यवस्था शुरू होने से मरीजों को जांच के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।-चार साल से दूसरे जिलों में सैंपल लेकर भटकते रहे लोगहेपेटाइटिस संक्रमण के मामलों के चलते जिला पहले रेड जोन में शामिल रह चुका है। इसके बावजूद वर्ष 2022 से जिले में जांच की नियमित सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मरीजों के सैंपल दूसरे जिलों में भेजे जा रहे थे। इस साल जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 7720 मरीज हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिले हैं। जाखल, रतिया और टोहाना क्षेत्र से सबसे अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जांच सुविधा की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।-नशे से भी फैला रहा हेपेटाइटिस सीविशेषज्ञों का कहना है कि हेपेटाइटिस सी फैलने के पीछे नशे के लिए एक ही सीरिंज का बार-बार इस्तेमाल भी प्रमुख कारणों में शामिल है। संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने और इस्तेमाल की गई सुई या सीरिंज दोबारा लगाने से संक्रमण फैल सकता है। जिले में एक ही सीरिंज से नशा लेने वाले 582 लोग पंजीकृत हैं। जांच के दौरान इनमें से 287 लोगों में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है। यह स्थिति युवाओं में संक्रमण के खतरे को भी उजागर करती है।जिले में हेपेटाइटिस सी की स्थितिकुल सैंपल: 9970हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मरीज: 7720उपचार पूरा कर चुके मरीज: 7320उपचार जारी: 400उपचार शुरू हुआ : 611 मरीजउपचार पूरा हुआ = 550 मरीजउपचार चल रहा - 65 मरीजइन कारणों से फैलता है हेपेटाइटिस सीसंक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से।इस्तेमाल की गई सुई और सीरिंज दोबारा प्रयोग करने से।संक्रमित उपकरणों से टैटू बनवाने या नाक-कान छिदवाने से।दूसरे व्यक्ति का ब्लेड या टूथब्रश इस्तेमाल करने से।असुरक्षित यौन संपर्क से भी संक्रमण फैलने की संभावना रहती है।बुखारहमेशा थकान महसूस करनाभूख न लगनामतली या उल्टी होनापेट में दर्दपेशाब गाढ़े रंग का आनामिट्टी के रंग जैसा मल आनाजोड़ों या मांसपेशियों में दर्द होनात्वचा या आंखों में पीलापन होनाभूथनकलां में हेपेटाइटिस सी और बी के सैंपलों की जांच होगी। इसको लेकर अधिकारियों की टीम निरीक्षण कर चुकी है। उम्मीद है इसी सप्ताह जांच शुरू हो जाएगी। मरीजों को काफी राहत मिलेगी।डॉ.मनीष टुटेजा, विशेषज्ञ, नागरिक अस्पताल