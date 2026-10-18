Fatehabad News: टोहाना मंडी में फूस के ढेर, ठेकेदार को 24 घंटे में सफाई की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 18 Oct 2026 10:54 PM IST
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टोहाना। अनाज मंडी में धान के फूस के बड़े-बड़े ढेर लगने से आवाजाही बाधित हो रही है। किसानों और मजदूरों की परेशानी को देखते हुए मार्केट कमेटी ने ठेकेदार को 24 घंटे में फूस उठाने की चेतावनी दी है। तय समय में सफाई नहीं हुई तो प्रतिदिन पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
धान की आवक बढ़ने के साथ मंडी परिसर और सड़कों पर जगह-जगह फूस जमा हो गया है। इससे किसानों और मजदूरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। फूस के ढेरों से बीमारियां फैलने और हादसे होने की आशंका भी बनी हुई है। इस समस्या पर लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
शिकायतों के बाद रविवार को ठेकेदार को मार्केट कमेटी कार्यालय में बुलाया गया। मार्केट कमेटी सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि दोनों मंडियां फूस से भरी हुई हैं। ठेकेदार को 24 घंटे में फूस उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार फोन नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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सचिव ने बताया कि नियमों के अनुसार समय पर फूस नहीं उठाने पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल ठेकेदार पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। उसे सफाई के लिए चेतावनी दी गई है। तय समय में सफाई नहीं हुई तो जुर्माना लगाया जाएगा।
अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रोशन सैनी ने कहा कि मंडी में कई दिनों से फूस के बड़े ढेर लगे हैं। इस समस्या से मार्केट कमेटी को अवगत कराया गया है। उन्होंने मांग की कि ठेकेदार से जल्द सफाई करवाई जाए। ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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धान की आवक बढ़ने के साथ मंडी परिसर और सड़कों पर जगह-जगह फूस जमा हो गया है। इससे किसानों और मजदूरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। फूस के ढेरों से बीमारियां फैलने और हादसे होने की आशंका भी बनी हुई है। इस समस्या पर लगातार शिकायतें मिल रही थीं।
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शिकायतों के बाद रविवार को ठेकेदार को मार्केट कमेटी कार्यालय में बुलाया गया। मार्केट कमेटी सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि दोनों मंडियां फूस से भरी हुई हैं। ठेकेदार को 24 घंटे में फूस उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार फोन नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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सचिव ने बताया कि नियमों के अनुसार समय पर फूस नहीं उठाने पर प्रतिदिन पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल ठेकेदार पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। उसे सफाई के लिए चेतावनी दी गई है। तय समय में सफाई नहीं हुई तो जुर्माना लगाया जाएगा।
अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान रोशन सैनी ने कहा कि मंडी में कई दिनों से फूस के बड़े ढेर लगे हैं। इस समस्या से मार्केट कमेटी को अवगत कराया गया है। उन्होंने मांग की कि ठेकेदार से जल्द सफाई करवाई जाए। ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।