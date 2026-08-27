फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   People staged protests on the streets against the garbage problem.

Fatehabad News: कचरे के खिलाफ सड़कों पर लोगों ने किया रोष-प्रदर्शन

Thu, 27 Aug 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
People staged protests on the streets against the garbage problem.
टोहाना में प्रदर्शन के दौरान शहर के सामाजिक संगठन। 
टोहाना। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बिगड़ी सफाई व्यवस्था के विरोध में बुधवार को शहरवासियों ने रोष प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के आह्वान पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और आमजन ने लक्कड़ मार्केट स्थित आर्य समाज मंदिर के पास एकत्र होकर बाइक रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए लघु सचिवालय पहुंची।
प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ईओ दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपकर जल्द हड़ताल समाप्त करवाने और युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाने की मांग की। व्यापार मंडल के प्रधान राजेंद्र ठकराल ने कहा कि पिछले करीब तीन सप्ताह से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं।
विज्ञापन

गर्मी, उमस और बरसात के बीच मच्छर-मक्खियों के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से कूड़ा उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। सरकार जल्द समाधान करें, अन्यथा जनता आंदोलन तेज करने को मजबूर होगी। प्रदर्शन में रमेश गोयल, जोनी मेहता, समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed