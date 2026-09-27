Fatehabad News: दो दिन बाद एक से शुरू होगी धान की खरीद, मंडियों में जारी होने लगे गेट पास

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

जिले में इस बार 7 अनाज मंडियों और 50 खरीद केंद्रों पर धान की खरीद की जाएगी। फिलहाल एक अक्तूबर से खरीद शुरू होने की उम्मीद है।खरीद एजेंसियों और मंडी प्रशासन का दावा है कि खरीद के लिए व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। सरकारी खरीद के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली धान की ही खरीद की जाएगी।इसमें धान में अधिकतम 17 फीसदी नमी की फसल की खरीद होगी। इससे अधिक नमी वाली फसल को खरीद के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना जाएगा। ऐसे में किसान मंडी में फसल लाने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लें ताकि खरीद के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।मंडियों में गेट पास जारी होने की प्रक्रिया शुरू होने से एक अक्तूबर से सरकारी खरीद शुरू होने की संभावना के चलते आने वाले दिनों में मंडियों में धान की आवक बढ़ने की उम्मीद है।2431 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारितइस सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2431 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकारी खरीद के दौरान किसानों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर इसी एमएसपी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मंडियों में खरीद शुरू होने के साथ ही किसानों की फसल की गुणवत्ता और नमी की जांच की जाएगी।नई अनाज मंडी में किसानों ने सुखाने के लिए बिछाई फसलधान की आवक को देखते हुए किसानों ने नई अनाज मंडी में फसल पहुंचानी शुरू कर दी है। कई किसानों ने मंडी परिसर में धान को सुखाने के लिए फसल बिछा दी है। किसान धान में नमी कम करने के लिए उसे धूप में सुखा रहे हैं ताकि खरीद के समय निर्धारित 17 फीसदी नमी के मानक को पूरा किया जा सके।:: किसानों को फसल बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और निर्धारित प्रक्रिया के तहत धान की खरीद सुचारु रूप से संपन्न होगी। फिलहाल खरीद करने के लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी नहीं हुए है। जैसे ही खरीद करने के आदेश मिलेंगे खरीद शुरू कर दी जाएगी।-कुशलपाल बूरा, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, फतेहाबाद।