Fatehabad News: सफाई का विरोध...अधिकारियों पर कचरा फेंका

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मौके पर मौजूद ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल परम जीत सिंह सन्धाव और बोर्ड के एसडीओ सुनील कंबोज के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। इसके बाद नगरपालिका सचिव शुभम कुमार की टीम ने जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की मदद से शहर के करीब आठ डंपिंग प्वाइंट से कूड़ा उठाने का काम शुरू किया। अभियान के दौरान सदर थाना प्रभारी शीशपाल, शहर थाना के कार्यवाहक प्रभारी प्रवीण कुमार समेत करीब 100 पुलिस कर्मचारी तैनात रहे।शहर थाना के कार्यवाहक प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर चलाए गए अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 36 कर्मचारियों को डिटेन कर शहर थाना भेजा गया है।पिछले सप्ताह भी हिरासत में लिए थे 28 कर्मचारी :गत रविवार को भी नगर पालिका प्रशासन ने देर रात करीब दो बजे पुलिस बल की सहायता से कूड़ा उठाने का अभियान चलाया था। उस दौरान विरोध कर रहे 18 महिला और 10 पुरुष कर्मचारियों समेत 28 सफाई कर्मियों को हिरासत में लेकर शहर थाना पहुंचाया गया था। करीब छह घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया था।सरकार पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप :कर्मचारी नेता भूप सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 25वें दिन भी जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों से किए वादे पूरे नहीं कर रही है। प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और पुरानी पेंशन बहाल करना शामिल है। उन्होंने बताया कि रविवार को सर्व कर्मचारी संघ की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार का अड़ियल रवैया जारी रहा तो हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रखने के साथ कूड़ा उठाने की कार्रवाई का विरोध भी जारी रहेगा।TemplateImage AttachmentPhoto ManagerSocial MediaMetadataAttach DocumentTranslateBackupAgencyAIQrCodeAttch Audio/VideoLast Version