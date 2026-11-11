Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   On the Hisar route, the wait for buses at night has reached half an hour to an hour.

Fatehabad News: हिसार रूट पर रात में बसों का इंतजार आधे से एक घंटे पहुंचा

Wed, 11 Nov 2026 10:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 11 Nov 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
On the Hisar route, the wait for buses at night has reached half an hour to an hour.
फतेहाबाद। शहर के पुराना बस स्टैंड से ​हिसार जाने वाली बस में लटककर जाते यात्री। संवाद
फतेहाबाद। हिसार रूट पर रात के समय रोडवेज बसों की कमी यात्रियों के लिए परेशानी बन रही है। सुबह हर 15 मिनट में बस मिल जाती है लेकिन रात को अंतराल बढ़कर 30 मिनट से एक घंटे तक पहुंच जाता है। इससे बड़ोपल और अग्रोहा जाने वाले यात्रियों को अधिक दिक्कत हो रही है।
विज्ञापन

दिन के समय फतेहाबाद से हिसार और हिसार से फतेहाबाद के बीच बसों की आवाजाही ठीक रहती है। नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और रोजाना सफर करने वालों को सुबह ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। रात में बसों के बीच अंतराल बढ़ने से यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है।
विज्ञापन

यात्री सुरेश, अमित, प्रदीप, रीतू और सीमा ने बताया कि रात में पुरानी या नई बस स्टैंड पर पहुंचती है तो उसमें पहले से ही काफी यात्री सवार होते हैं। बस स्टैंड से चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या भी अधिक रहती है। सीटें भरने के बाद लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कई बार भीड़ इतनी होती है कि यात्रियों को दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है। इससे हादसे का खतरा बना रहता है। रोडवेज के यातायात प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के सीजन में दिन और रात दोनों समय यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या कम होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed