Fatehabad News: एपीके फाइल पर क्लिक करते ही खाते से निकले 95 हजार रुपये

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गांव काजलहेड़ी निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत बताया कि एक अगस्त को उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्स एप पर संदेश आया था। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने का संदेश और एक एपीके फाइल भेजी गई थी। अनजाने में उन्होंने फाइल पर क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद ही उनके बैंक खाते से 95 हजार रुपये कटने का संदेश मिला।अशोक कुमार के अनुसार उन्होंने किसी के साथ ओटीपी साझा नहीं किया था और न ही किसी लेनदेन की अनुमति दी थी। खाते से रकम निकलने के तुरंत बाद उन्होंने 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। व्यस्तता के कारण वह पहले पुलिस के पास बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंच सके। अब 10 नवंबर को साइबर क्राइम थाने पहुंचकर अपने बयान दर्ज करवाए हैं।