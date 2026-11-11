Fatehabad News: रतिया में आधुनिक बास्केटबाल मैदान बनाने की मांग, मुख्यमंत्री से मिला आश्वासन

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जिला अल्पसंख्यक मोर्चा फतेहाबाद के अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह खोखर मांगपत्र में बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थित वर्तमान बास्केटबाल मैदान की हालत काफी खराब है। रतिया के युवा खिलाड़ी यहां सुबह और शाम अभ्यास करते हैं। मैदान जर्जर होने और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने से उन्हें परेशानी होती है।शहर के प्रतिनिधिमंडल ने पुराने मैदान के स्थान पर आधुनिक बास्केटबाल मैदान तैयार करवाने की मांग रखी है। मांगपत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सतह और आधुनिक बास्केटबाल पोल लगाने की मांग की गई है।इसके अलावा फ्लड लाइट, खिलाड़ियों और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल और चेंजिंग रूम उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। लड़के और लड़कियों के लिए नियमित कोचिंग तथा प्रशिक्षित कोच नियुक्त करने की मांग भी रखी गई है।इस अवसर पर शर्मा चंद लाली ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक विकास के साथ उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। रतिया में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित होने से सैकड़ों युवा खेलों से जुड़ सकेंगे। इससे नशामुक्त समाज बनाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।विज्ञान सागर बाघला, तरुण कुमार ने कहा कि रतिया में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खिलाड़ियों को बेहतर मैदान, प्रशिक्षित कोच और आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार को युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस मांग को प्राथमिकता देनी चाहिए।