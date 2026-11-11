Fatehabad News: अवैध फ्लेक्स बोर्डों और पोस्टरों पर नगर पालिका की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 11 Nov 2026 10:35 PM IST
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रतिया। नगर पालिका ने फतेहाबाद रोड पर बिना अनुमति लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर हटाए। पालिका ने इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई है। अब सबूतों के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा।
नगर पालिका की टीम सुबह ही फतेहाबाद रोड पर पहुंच गई थी। कर्मचारियों ने बिजली के खंभों, दीवारों और पेड़ों पर लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड एक-एक करके उतारे। कई जगह बोर्ड सड़क के किनारे इस तरह लगाए गए थे कि राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। इन्हें हटाने से आवागमन में बाधा भी दूर हुई।
दरोगा मुकेश ने बताया कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर लगाना नियमों के खिलाफ है। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। कई बार ये बोर्ड यातायात में बाधा बनते हैं। नीचे लगे बोर्ड राहगीरों के लिए परेशानी और हादसों का कारण भी बन सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर के दूसरे इलाकों में भी बिना अनुमति लगाए गए बोर्ड हटाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नगर पालिका की टीम सुबह ही फतेहाबाद रोड पर पहुंच गई थी। कर्मचारियों ने बिजली के खंभों, दीवारों और पेड़ों पर लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड एक-एक करके उतारे। कई जगह बोर्ड सड़क के किनारे इस तरह लगाए गए थे कि राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। इन्हें हटाने से आवागमन में बाधा भी दूर हुई।
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दरोगा मुकेश ने बताया कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर लगाना नियमों के खिलाफ है। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। कई बार ये बोर्ड यातायात में बाधा बनते हैं। नीचे लगे बोर्ड राहगीरों के लिए परेशानी और हादसों का कारण भी बन सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। शहर के दूसरे इलाकों में भी बिना अनुमति लगाए गए बोर्ड हटाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।