Fatehabad News: निगरानी की मुहिम लाई रंग, बेटियों के जन्म में बढ़ा संतुलन
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 15 Nov 2026 10:24 PM IST
विज्ञापन
फतेहाबाद। बेटियों के जन्म को लेकर जिले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती, अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी और पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन का असर लिंगानुपात के आंकड़ों में नजर आने लगा है। जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में फतेहाबाद जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। जनवरी 2026 से अब तक जिले का लिंगानुपात 910 दर्ज किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में जिले में कुल 11,897 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 6,229 लड़के और 5,668 लड़कियां शामिल हैं। विभाग की ओर से लिंगानुपात में सुधार के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रिकॉर्ड की जांच, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण पर नजर और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है।
- माहवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में जिले का लिंगानुपात सबसे बेहतर 1005 रहा। अप्रैल में 948 और मई में 932 दर्ज किया गया। यह आंकड़े बताते हैं कि नियमित निगरानी और सख्ती के साथ सामाजिक जागरूकता भी सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करना जिले के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है।
विज्ञापन
माहवार जन्म और लिंगानुपात के आंकड़े
माह लड़के लड़कियां कुल जन्म लिंगानुपात
जनवरी 659 593 1252 899
फरवरी 586 519 1105 885
मार्च 537 451 988 839
अप्रैल 509 483 992 948
मई 445 415 860 932
जून 527 530 1057 1005
जुलाई 699 646 1345 924
अगस्त 641 566 1207 882
सितंबर 896 794 1690 886
अक्तूबर 730 671 1401 919
कुल 6229 5668 11897 910
-
जिले का ये रहा लिंगानुपात
वर्ष लिंगानुपात
2015 894
2016 923
2017 912
2018 893
2019 924
2020 937
2021 898
2022 950
2023 934
2024 926
2025 961
-
जिले के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। उम्मीद है आगे भी और बेहतर सुधार होगा। विभाग की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया है।
डॉ.बुधराम, सिविल सर्जन
विज्ञापन
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में जिले में कुल 11,897 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 6,229 लड़के और 5,668 लड़कियां शामिल हैं। विभाग की ओर से लिंगानुपात में सुधार के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रिकॉर्ड की जांच, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण पर नजर और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है।
विज्ञापन
- माहवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में जिले का लिंगानुपात सबसे बेहतर 1005 रहा। अप्रैल में 948 और मई में 932 दर्ज किया गया। यह आंकड़े बताते हैं कि नियमित निगरानी और सख्ती के साथ सामाजिक जागरूकता भी सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करना जिले के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है।
विज्ञापन
माहवार जन्म और लिंगानुपात के आंकड़े
माह लड़के लड़कियां कुल जन्म लिंगानुपात
जनवरी 659 593 1252 899
फरवरी 586 519 1105 885
मार्च 537 451 988 839
अप्रैल 509 483 992 948
मई 445 415 860 932
जून 527 530 1057 1005
जुलाई 699 646 1345 924
अगस्त 641 566 1207 882
सितंबर 896 794 1690 886
अक्तूबर 730 671 1401 919
कुल 6229 5668 11897 910
-
जिले का ये रहा लिंगानुपात
वर्ष लिंगानुपात
2015 894
2016 923
2017 912
2018 893
2019 924
2020 937
2021 898
2022 950
2023 934
2024 926
2025 961
-
जिले के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। उम्मीद है आगे भी और बेहतर सुधार होगा। विभाग की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया है।
डॉ.बुधराम, सिविल सर्जन