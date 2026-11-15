Fatehabad News: निगरानी की मुहिम लाई रंग, बेटियों के जन्म में बढ़ा संतुलन

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स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में जिले में कुल 11,897 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 6,229 लड़के और 5,668 लड़कियां शामिल हैं। विभाग की ओर से लिंगानुपात में सुधार के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों के रिकॉर्ड की जांच, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण पर नजर और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है।- माहवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जून में जिले का लिंगानुपात सबसे बेहतर 1005 रहा। अप्रैल में 948 और मई में 932 दर्ज किया गया। यह आंकड़े बताते हैं कि नियमित निगरानी और सख्ती के साथ सामाजिक जागरूकता भी सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करना जिले के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है।माहवार जन्म और लिंगानुपात के आंकड़ेमाह लड़के लड़कियां कुल जन्म लिंगानुपातजनवरी 659 593 1252 899फरवरी 586 519 1105 885मार्च 537 451 988 839अप्रैल 509 483 992 948मई 445 415 860 932जून 527 530 1057 1005जुलाई 699 646 1345 924अगस्त 641 566 1207 882सितंबर 896 794 1690 886अक्तूबर 730 671 1401 919कुल 6229 5668 11897 910जिले का ये रहा लिंगानुपातवर्ष लिंगानुपात2015 8942016 9232017 9122018 8932019 9242020 9372021 8982022 9502023 9342024 9262025 961जिले के लिंगानुपात में सुधार हुआ है। उम्मीद है आगे भी और बेहतर सुधार होगा। विभाग की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया है।डॉ.बुधराम, सिविल सर्जन