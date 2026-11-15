Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Retired Kanungo swindled out of Rs 4.70 lakh under the pretext of updating his life certificate

Fatehabad News: लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर रिटायर्ड कानूनगो से 4.70 लाख ठगे

Sun, 15 Nov 2026 10:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 15 Nov 2026 10:28 PM IST
विज्ञापन
Retired Kanungo swindled out of Rs 4.70 lakh under the pretext of updating his life certificate
फतेहाबाद।
विज्ञापन

फेसबुक पर योनो एसबीआई के नाम से आए फर्जी लिंक पर क्लिक करना गांव बनगांव निवासी 66 वर्षीय रिटायर्ड कानूनगो को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने खुद को पेंशन विभाग का कर्मचारी बताकर लाइफ सर्टिफिकेट में जन्मतिथि ठीक करवाने के बहाने बैंक खाते और एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद चार ट्रांजेक्शन में खाते से 4.70 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में हवासिंह ने बताया कि वह नवंबर में विभाग में लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाते हैं। 10 नवंबर को फेसबुक चलाते समय उन्हें योनो एसबीआई का लिंक दिखाई दिया, जिस पर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने का संदेश था। लिंक खोलकर उन्होंने जन्मतिथि और कर्मचारी कोड सहित मांगी गई जानकारी भर दी। जन्मतिथि गलत होने पर उन्होंने उसे ठीक करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी।
विज्ञापन

अगले दिन 86384-95392 नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को संबंधित कर्मचारी बताते हुए जन्मतिथि ठीक करने के लिए बैंक खाते और एटीएम कार्ड की जानकारी मांगी। जानकारी देने के बाद आरोपी ने डिटेल अपडेट होने का भरोसा दिया। 12 नवंबर को उनके खाते से 2 लाख, 90 हजार, 90 हजार और 90 हजार रुपये की चार ट्रांजेक्शन हो गईं। कुल 4.70 लाख रुपये निकलने पर उन्होंने बैंक जाकर खाते पर होल्ड लगवाया। पुलिस ने शिकायत और बयानों के आधार पर 13 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी राहुल देव का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के लिए रिकॉर्ड लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed