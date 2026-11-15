Fatehabad News: लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर रिटायर्ड कानूनगो से 4.70 लाख ठगे

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फेसबुक पर योनो एसबीआई के नाम से आए फर्जी लिंक पर क्लिक करना गांव बनगांव निवासी 66 वर्षीय रिटायर्ड कानूनगो को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने खुद को पेंशन विभाग का कर्मचारी बताकर लाइफ सर्टिफिकेट में जन्मतिथि ठीक करवाने के बहाने बैंक खाते और एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद चार ट्रांजेक्शन में खाते से 4.70 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में हवासिंह ने बताया कि वह नवंबर में विभाग में लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाते हैं। 10 नवंबर को फेसबुक चलाते समय उन्हें योनो एसबीआई का लिंक दिखाई दिया, जिस पर लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने का संदेश था। लिंक खोलकर उन्होंने जन्मतिथि और कर्मचारी कोड सहित मांगी गई जानकारी भर दी। जन्मतिथि गलत होने पर उन्होंने उसे ठीक करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी।अगले दिन 86384-95392 नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को संबंधित कर्मचारी बताते हुए जन्मतिथि ठीक करने के लिए बैंक खाते और एटीएम कार्ड की जानकारी मांगी। जानकारी देने के बाद आरोपी ने डिटेल अपडेट होने का भरोसा दिया। 12 नवंबर को उनके खाते से 2 लाख, 90 हजार, 90 हजार और 90 हजार रुपये की चार ट्रांजेक्शन हो गईं। कुल 4.70 लाख रुपये निकलने पर उन्होंने बैंक जाकर खाते पर होल्ड लगवाया। पुलिस ने शिकायत और बयानों के आधार पर 13 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की है।जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी राहुल देव का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जांच के लिए रिकॉर्ड लिया गया है।