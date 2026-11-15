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नेहरू पार्क के पास वार्ड नंबर 8 निवासी अंग्रेज कुमार पुत्र भगवान दास कंबोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हिसार रोड पर उनका लक्ष्मी इलेक्ट्रिक स्कूटी के नाम से शोरूम है, जबकि उनकी पत्नी परमजीत कौर की भगत सिंह मार्केट में न्यू फैशन ब्यूटी पार्लर के नाम से दुकान है। 14 नवंबर को वह अपने बेटे ईशव का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ रात करीब 8 बजे फतेहाबाद गए थे। वहां सिरसा रोड स्थित ढाबे पर सभी ने खाना खाया।-अंग्रेज कुमार के अनुसार रात करीब 10 बजे जब वे घर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला लगा हुआ था, लेकिन एक कमरे का लॉक टूटा मिला। कमरे में सामान जांचने पर बेड के अंदर रखे सूटकेस से 8.40 लाख रुपये नकद और सोने के झुमके गायब मिले। उन्होंने रात 10:10 बजे डायल-112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। करीब 10 मिनट बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।पीड़ित ने 15 नवंबर को पुलिस को लिखित शिकायत देकर चोरी की जांच करने, नकदी व गहने बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी कंवर सिंह का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।