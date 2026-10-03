Fatehabad News: कबाड़ स्टोर में भीषण आग, अफरा-तफरी

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे स्टोर को चपेट में ले लिया। कबाड़ में प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं और धुएं का गुबार उठ रहा था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और भीड़ को नियंत्रित किया। आग की गंभीरता को देखते हुए टोहाना नगर परिषद और मार्केट कमेटी की फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बुलाया गया। समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने के प्रयास चल रहे थे। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।