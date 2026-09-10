Fatehabad News: सब्जियों की आवक कम होने से बाजार में आई तेजी, प्याज-फूलगोभी 60 रुपये किलो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 10 Sep 2026 10:33 PM IST
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फतेहाबाद। सब्जियों की मंडियों में आवक कम होने का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई पर दिखाई देने लगा है। पिछले 10 दिनों में सब्जियों के दामों में 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक की तेजी आई है। प्याज और फूलगोभी के भाव बढ़कर करीब 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अचानक बढ़े दामों ने गृहिणियों का रसोई का बजट बिगाड़ दिया है।
इन दिनाें खेतों में नई सब्जी की बिजाई का समय चल रहा है। ऐसे में सब्जी मंडी में स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आवक कम होने के कारण मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ गया है। इसका सीधा असर थोक और खुदरा बाजार के भाव पर पड़ा है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार मंडियों में पहले की अपेक्षा कम मात्रा में सब्जियां पहुंच रही हैं, जबकि बाजार में मांग बनी हुई है। इसी वजह से लगभग सभी प्रमुख सब्जियों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है।
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प्याज और फूलगोभी ने बढ़ाई परेशानी
प्याज और फूलगोभी के भाव 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गाजर और अदरक के भाव 80 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गए हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के महंगे होने से परिवारों को अब खरीदारी में मात्रा कम करनी पड़ रही है।
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सब्जी-पहले भाव-अब भाव (भाव प्रति किलो में)
गोभी-40-60
करेला-30-50
प्याज-40-60
तौरी-30-50
घीया-30-60
टिंडा-40-60
पेठा-25-35
बैंगन-25-40
ककड़ी-15-30
मूली-20-40
पालक-30-50
टमाटर-30-45
हरिमिर्च-100-120
भिंडी-30-50
अरबी-30-45
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रसोई का बजट हुआ प्रभावित
सब्जियों के लगातार बढ़ते भाव का असर घरेलू बजट पर साफ दिखाई दे रहा है। गृहिणी रीटा, सपना, कविता और प्रियंका ने बताया कि पहले जहां सप्ताह भर की सब्जियां एक तय बजट में आ जाती थीं वहीं अब उसी बजट में कम मात्रा में खरीदारी करनी पड़ रही है। सब्जी विक्रेताओं को उम्मीद है कि आवक सामान्य होने पर कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि फिलहाल बाजार में तेजी बनी हुई है।
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इन दिनाें खेतों में नई सब्जी की बिजाई का समय चल रहा है। ऐसे में सब्जी मंडी में स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आवक कम होने के कारण मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ गया है। इसका सीधा असर थोक और खुदरा बाजार के भाव पर पड़ा है। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार मंडियों में पहले की अपेक्षा कम मात्रा में सब्जियां पहुंच रही हैं, जबकि बाजार में मांग बनी हुई है। इसी वजह से लगभग सभी प्रमुख सब्जियों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है।
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प्याज और फूलगोभी ने बढ़ाई परेशानी
प्याज और फूलगोभी के भाव 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गाजर और अदरक के भाव 80 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गए हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के महंगे होने से परिवारों को अब खरीदारी में मात्रा कम करनी पड़ रही है।
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सब्जी-पहले भाव-अब भाव (भाव प्रति किलो में)
गोभी-40-60
करेला-30-50
प्याज-40-60
तौरी-30-50
घीया-30-60
टिंडा-40-60
पेठा-25-35
बैंगन-25-40
ककड़ी-15-30
मूली-20-40
पालक-30-50
टमाटर-30-45
हरिमिर्च-100-120
भिंडी-30-50
अरबी-30-45
रसोई का बजट हुआ प्रभावित
सब्जियों के लगातार बढ़ते भाव का असर घरेलू बजट पर साफ दिखाई दे रहा है। गृहिणी रीटा, सपना, कविता और प्रियंका ने बताया कि पहले जहां सप्ताह भर की सब्जियां एक तय बजट में आ जाती थीं वहीं अब उसी बजट में कम मात्रा में खरीदारी करनी पड़ रही है। सब्जी विक्रेताओं को उम्मीद है कि आवक सामान्य होने पर कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि फिलहाल बाजार में तेजी बनी हुई है।