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फतेहाबाद: विदेश भेजने के नाम पर एक लाख रुपये ठगे, फर्जी वीजा थमाया; जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की धमकी

Thu, 24 Sep 2026 10:06 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 24 Sep 2026 10:06 AM IST
सार

नरसी राम का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपी उसे डराने-धमकाने लगे और बकाया राशि नहीं देने पर जान-माल का नुकसान करने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 23 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की है।

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lakhs swindled in Fatehabad under the pretext of sending someone abroad; victim handed a fake visa
फ्रॉड। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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विदेश भेजने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी करने और फर्जी वीजा थमाने के आरोप में सदर थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है है। पुलिस को दी शिकायत में गांव धारनियां निवासी नरसी राम ने बताया कि उसकी जान-पहचान जसप्रीत कौर से थी, जो उसके साथ कंपनी में काम करती थी। जसप्रीत कौर ने उसे बताया कि उसकी बहन के देवर का विदेश भेजने का काम है और वह उसे साइप्रस भेज सकती है। इसके बदले करीब छह लाख रुपये खर्च होने की बात कही गई।

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शिकायतकर्ता के अनुसार, विदेश जाने के लालच में वह आरोपियों के संपर्क में आया। आरोप है कि उससे पहले एक लाख रुपये लेकर नकली वीजा लगा दिया गया। इसके बाद उससे बाकी रकम भी मांगी गई। जब उसने वीजा के असली होने को लेकर सवाल उठाया तो जांच कराने पर उसके फर्जी होने का पता चला।
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नरसी राम का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपी उसे डराने-धमकाने लगे और बकाया राशि नहीं देने पर जान-माल का नुकसान करने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 23 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की है।

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