Fatehabad News: पुराने बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव

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पुराना बस स्टैंड से बसों को शुरू करने के बाद भी अभी तक रोडवेज की ओर से बस स्टैंड पर मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं कर पा रही है। ग्रामीण रूटों पर पुराने बस स्टैंड से बसों के चलने से यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है लेकिन सुविधाओं के अभाव में यहां बस का इंतजार करना परेशानी का सबब बन गया है।पर्याप्त बेंच और बैठने की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को तेज धूप में खड़े रहकर या फर्श पर बैठकर बस का इंतजार करना पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विद्यार्थियों को उठानी पड़ती है। पुराने बस स्टैंड से नागपुर, हांसपुर, आदमपुर, भूथन, दादूपुर, अलीकां, अयाल्की, काताखेड़ी समेत करीब 35 गांवों के लिए बसें चलती हैं।सुबह से ही यात्रियों की आवाजाही शुरू हो जाती है और दिनभर लोग बसों के इंतजार में पहुंचते रहते हैं। कई बार बसों के आने में देरी होने पर यात्रियों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। परिसर में पर्याप्त बेंच नहीं होने से बुजुर्गों को विशेष परेशानी होती है। महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को भी बैठने की जगह नहीं मिलती।तीन माह से नहीं सुधरी व्यवस्थासामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी राजेश भादू, जगदीश, विकास शर्मा, दीपक सरदाना और सुरेंद्र सिंह आदि ने मांग की कि पुराने बस स्टैंड पर पर्याप्त संख्या में बेंच लगाए जाएं। साथ ही बैठने के लिए शेड का निर्माण किया जाए ताकि बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों को धूप से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की कमी का असर रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है।पुराने बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए समस्या का समाधान किया जाएगा।- मनोज कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज फतेहाबाद।