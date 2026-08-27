फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Kisan Sabha protest demanding crop insurance claims and compensation

Fatehabad News: फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग पर किसान सभा का प्रदर्शन

Thu, 27 Aug 2026 10:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 10:44 PM IST
विज्ञापन
Kisan Sabha protest demanding crop insurance claims and compensation
फतेहाबाद। डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसानस्त्रोत संघ
फतेहाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा ने फसल बीमा क्लेम और जलभराव मुआवजा जारी करने की मांग पर वीरवार को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2025 का बकाया भुगतान जल्द करने की मांग रखी।
विज्ञापन

प्रदर्शन का नेतृत्व किसान सभा के जिला प्रधान विष्णु दत्त ने किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भट्टू कलां, भूना और फतेहाबाद तहसील के कई गांवों के किसान लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हैं। वर्ष 2025 का बकाया फसल बीमा क्लेम और जलभराव का मुआवजा किसानों के खातों में जल्द जारी किया जाना चाहिए।
विज्ञापन

किसान नेताओं ने बताया कि इस बार अधिक बारिश की आशंका के चलते भट्टू कलां क्षेत्र के किसानों ने बड़े पैमाने पर धान की बुवाई की थी लेकिन पर्याप्त नहरी पानी नहीं मिलने और बारिश न होने से धान की खड़ी फसल सूखकर नष्ट हो गई। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसान सभा ने मांग की कि सूखे धान की तत्काल गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ आर्थिक सहायता दी जाए। नेताओं ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत मिलने से उन्हें आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी।
ज्ञापन के माध्यम से किसान सभा ने सरकार से मांग की कि 15 सितंबर से पहले मंडियों में मूंगफली की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की जाए ताकि किसानों को ओने-पोने दामों पर फसल न बेचनी पड़े।

प्रदर्शन में सुभाष चंद्र भादू, हनुमान सिंह, वजीर सिंह, राजेंद्र सिंह सिद्धू, मनीष सिवाच, रोहतास डूडी, अजय सिंह माचरा, राकेश कुमार ढींगसरा, पृथ्वी सिंह मूंड, राम सिंह भाम्भू और हवा सिंह आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed