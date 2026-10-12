Fatehabad News: वार्ड 6 की इंटरलॉक गली में नाली विवाद पर पालिका कार्यालय में चले लात-घूंसे

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नगर पालिका कार्यालय में अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद नगर पालिका सचिव दलबीर और अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया और मामले को शांत करवाया।उल्लेखनीय है कि वार्ड 6 में इंटरलॉक गली का निर्माण कार्य चल रहा है। गली का लेवल सही नहीं होने और नाली का निर्माण अधूरा छोड़ने को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद बना हुआ था। इसी मामले में दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से समझाने के लिए चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने नगर पालिका कार्यालय में बुलाया था ताकि आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाला जा सके।चेयरपर्सन प्रतिनिधि पंकज के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के लोग नगर पालिका कार्यालय में आमने-सामने हो गए। पहले उनके बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कार्यालय में मौजूद लोग भी सकते में आ गए। नगर पालिका अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को संभाला गया।