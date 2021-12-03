Fatehabad News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 27 Nov 2026 12:14 AM IST
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रोष
प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
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धर्मकर्म
समागम : रतिया के गांव नथवान के गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब अंगीठा साहिब में नाम सिमरन समागम सुबह 10 बजे।
सत्संग : फतेहाबाद के रघुनाथ मंदिर में सभा की तरफ से सत्संग रात 8 बजे।
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स्वास्थ्य
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
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प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।
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धर्मकर्म
समागम : रतिया के गांव नथवान के गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब अंगीठा साहिब में नाम सिमरन समागम सुबह 10 बजे।
सत्संग : फतेहाबाद के रघुनाथ मंदिर में सभा की तरफ से सत्संग रात 8 बजे।
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स्वास्थ्य
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।