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प्रदर्शन : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन सुबह 9 बजे।

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धर्मकर्म

समागम : रतिया के गांव नथवान के गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब अंगीठा साहिब में नाम सिमरन समागम सुबह 10 बजे।

सत्संग : फतेहाबाद के रघुनाथ मंदिर में सभा की तरफ से सत्संग रात 8 बजे।

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स्वास्थ्य

टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।

रोष