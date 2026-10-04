Fatehabad News: गांव की मिट्टी से कबड्डी के मैदान तक चमका हसंगा का विनय

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विनय का लक्ष्य अब राज्य स्तर पर पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह बनाना है। विनय पिछले दो वर्षों से कोच विकास खिचड़ के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रहा है। कबड्डी के प्रति रुचि ने उसे खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अभ्यास के दौरान वह खेल की तकनीक के साथ फिटनेस और कौशल सुधारने पर भी ध्यान देता है।लगातार मेहनत और अनुशासन के चलते उसने स्कूली प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। विनय के पिता दर्शन सिंह भी बेटे की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए उसका उत्साह बढ़ाते हैं। परिवार के सहयोग से विनय का आत्मविश्वास मजबूत हुआ है। उसका मानना है कि कबड्डी में सफलता के लिए नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत जरूरी है।राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद विनय का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वह पिछली प्रतियोगिताओं की कमियों को दूर कर आगामी मुकाबलों की तैयारी में जुटा है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर कबड्डी में आगे बढ़ रहा विनय क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन रहा है।