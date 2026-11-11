Fatehabad News: साहित्य एवं भाषा पर प्रश्नोत्तरी में गुरविंदर प्रथम, बादल रहे द्वितीय

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प्रतियोगिता में अंग्रेजी साहित्य, प्रमुख लेखकों और उनकी रचनाओं से जुड़े सवाल पूछे गए। इसके अलावा साहित्यिक विधाओं और भाषा के विकास से संबंधित प्रश्न भी शामिल रहे। विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। निर्णायक की भूमिका प्रो. रविंदर सिंह और प्रो. कपिल देव ने निभाई।प्राचार्य डॉ. सुमित्रा सांगवान ने कहा कि साहित्य और भाषा मानव जीवन, समाज तथा संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। साहित्य के अध्ययन से संवेदनशीलता, तार्किक चिंतन और सामाजिक चेतना विकसित होती है। भाषा विचारों और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी गतिविधियों को जरूरी बताया।कार्यक्रम संयोजक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अजीत कुमार ने कहा कि साहित्य समाज के इतिहास, संस्कृति और मानवीय अनुभवों का दस्तावेज है। इसके अध्ययन से आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता बढ़ती है। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रो. प्रदीप सिंह ने कहा कि ऐसी गतिविधियां पाठ्यक्रम से आगे ज्ञान अर्जित करने का अवसर देती हैं।प्रश्नोत्तरी से स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। कार्यक्रम के आयोजन में प्रो. कीर्ति और जसवीर मिरोक ने सहयोग दिया। प्राचार्य ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई दी और अंग्रेजी विभाग के प्रयासों की सराहना की।