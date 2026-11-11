Fatehabad News: पूनम-दीपिका एथलेटिक्स टीम में चयनित, ज्योति रिजर्व खिलाड़ी के रूप में चुनी गईं

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एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ओडिसा एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के 95 एथलीट हिस्सा लेंगे। इनमें हरियाणा के 12 खिलाड़ी शामिल हैं। टीम में पांच पुरुष और सात महिला एथलीटों को जगह मिली है।एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के दम पर टीम में स्थान बनाया है। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक के अनुसार भाला फेंक में जींद के आदित्य के साथ फतेहाबाद के बनगांव की पूनम और दीपिका भारतीय टीम में शामिल हैं। ज्योति को रिजर्व रखा गया है।1500 मीटर दौड़ में हिसार के हितेश और जींद के सोहित विजेंद्र रिजर्व खिलाड़ी हैं। शॉटपुट में चरखी दादरी के अतुल, सोनीपत के अंशु धनखड़ और रिया वर्मा को जगह मिली है। डिस्कस थ्रो में भिवानी की प्रिया और 4x400 मीटर रिले में जींद की तमन्ना टीम का हिस्सा होंगी। 5000 मीटर दौड़ में रमिकेश रिजर्व खिलाड़ी हैं।एथलेटिक्स हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग सिंह और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य राजकुमार मिटान ने सभी चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है।