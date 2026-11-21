Fatehabad News: पराली की गांठों तक पहुंची आग, आठ घंटे में पाया काबू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:56 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:56 PM IST
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रतिया। गांव लालवास स्थित जेडी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शनिवार सुबह आग लगने से पराली की गांठों में आग लग गई। चार शहरों से पहुंची दमकल विभाग की चार गाड़ियों और ग्रामीणों ने आठ घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर एक बजे आग पर काबू पाया।
कंपनी परिसर में रखी पराली की गांठों से शनिवार सुबह करीब पांच बजे धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कंपनी संचालकों और दमकल केंद्र को दी। आग ने देखते ही देखते पराली की हजारों गांठों को अपनी चपेट में ले लिया।
सूचना मिलने पर रतिया के अलावा फतेहाबाद, भूना और धारसूल से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसके चलते दोपहर करीब एक बजे तक आग बुझाने का काम जारी रहा।
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कंपनी संचालक बलदेव सिंह मेहमदकी ने बताया कि पराली की गांठों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
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कंपनी परिसर में रखी पराली की गांठों से शनिवार सुबह करीब पांच बजे धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कंपनी संचालकों और दमकल केंद्र को दी। आग ने देखते ही देखते पराली की हजारों गांठों को अपनी चपेट में ले लिया।
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सूचना मिलने पर रतिया के अलावा फतेहाबाद, भूना और धारसूल से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसके चलते दोपहर करीब एक बजे तक आग बुझाने का काम जारी रहा।
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कंपनी संचालक बलदेव सिंह मेहमदकी ने बताया कि पराली की गांठों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।