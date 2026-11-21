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कंपनी परिसर में रखी पराली की गांठों से शनिवार सुबह करीब पांच बजे धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना कंपनी संचालकों और दमकल केंद्र को दी। आग ने देखते ही देखते पराली की हजारों गांठों को अपनी चपेट में ले लिया।सूचना मिलने पर रतिया के अलावा फतेहाबाद, भूना और धारसूल से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इसके चलते दोपहर करीब एक बजे तक आग बुझाने का काम जारी रहा।कंपनी संचालक बलदेव सिंह मेहमदकी ने बताया कि पराली की गांठों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।