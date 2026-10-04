Fatehabad News: धान खरीद शुरू न होने पर किसानों का मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के ब्लॉक उपप्रधान सुरजीत सिंह उप्पल ने किया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान कई दिनों से धान की पकी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद खरीद व्यवस्था सुचारू नहीं है। किसानों को खुले आसमान के नीचे रातें बितानी पड़ रही हैं।उन्होंने कहा कि खरीद एजेंसियों के ढुलमुल रवैये से तौलाई और उठान प्रभावित हो रहा है। नमी सहित अन्य कारण बताकर फसल की खरीद टाली जा रही है। इससे किसानों को फसल खराब होने और आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है। किसानों ने प्रशासन से मंडियों में तुरंत प्रभावी व्यवस्था करने और धान की पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की।उन्होंने हर किसान की फसल के एक-एक दाने की तौलाई और समय पर उठान करवाने की बात कही। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द खरीद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और हरियाणा सरकार की होगी। प्रदर्शन में रविंद्र सिंह हिजरावां, कर्मजीत सिंह सालमखेड़ा, लवी बाठ, अमन बाठ, सुरेश गढ़वाल, धनपत सरपंच, सुखपाल सिंह, जगदीप सिंह आदि मौजूद रहे।