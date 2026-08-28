Fatehabad News: सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला

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बताया जा रहा है कि युवक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहा था। फतेहाबाद रोड पर पहुंचते ही स्कूटी से अचानक से चिंगारियां निकलने लगीं। खतरा भांपते हुए युवक ने तुरंत स्कूटी रोकी और वहां से दूर हट गया।कुछ ही देर में स्कूटी से आग की लपटें उठने लगीं। सड़क पर स्कूटी को जलता देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चालक के समय रहते उतर जाने से वह आग की चपेट में आने से बच गया। आग बुझने से पहले स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। उसका केवल ढांचा ही बचा। स्कूटी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया।