Fatehabad News: सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 28 Aug 2026 10:33 PM IST
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भट्टू कलां। फतेहाबाद रोड पर शुक्रवार दोपहर एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी से चिंगारी निकलते ही चालक ने तुरंत उसे सड़क किनारे रोक दिया और दूर हटा गया। देखते ही देखते स्कूटी आग से पूरी तरह नष्ट हो गई।
बताया जा रहा है कि युवक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहा था। फतेहाबाद रोड पर पहुंचते ही स्कूटी से अचानक से चिंगारियां निकलने लगीं। खतरा भांपते हुए युवक ने तुरंत स्कूटी रोकी और वहां से दूर हट गया।
कुछ ही देर में स्कूटी से आग की लपटें उठने लगीं। सड़क पर स्कूटी को जलता देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चालक के समय रहते उतर जाने से वह आग की चपेट में आने से बच गया। आग बुझने से पहले स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। उसका केवल ढांचा ही बचा। स्कूटी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया।
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बताया जा रहा है कि युवक नई इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर घर जा रहा था। फतेहाबाद रोड पर पहुंचते ही स्कूटी से अचानक से चिंगारियां निकलने लगीं। खतरा भांपते हुए युवक ने तुरंत स्कूटी रोकी और वहां से दूर हट गया।
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कुछ ही देर में स्कूटी से आग की लपटें उठने लगीं। सड़क पर स्कूटी को जलता देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चालक के समय रहते उतर जाने से वह आग की चपेट में आने से बच गया। आग बुझने से पहले स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। उसका केवल ढांचा ही बचा। स्कूटी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया।
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