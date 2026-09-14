Fatehabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में बनाई जा रही दो मंजिल, सफर हो रहा खतरनाक
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 14 Sep 2026 10:49 PM IST
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फतेहाबाद। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित गोगामेड़ी मंदिर जा रहे श्रद्धालु यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लोहे की पाइप और अन्य सामान से अस्थायी ऊपरी मंजिल बनाई गई है। इस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सफर कर रहे हैं।
गोगामेड़ी मेले के चलते फतेहाबाद और पंजाब क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान जा रहे हैं। कई श्रद्धालु समूह बनाकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से यात्रा कर रहे हैं। लंबी दूरी के इस सफर में ट्रॉलियों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है।
कई स्थानों पर ट्रॉलियों के ऊपर अस्थायी ढांचा बनाकर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान लोग ट्रॉली के किनारों और ऊपरी हिस्से पर बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। इससे वाहन का संतुलन बिगड़ने की आशंका रहती है।
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अचानक ब्रेक लगने, वाहन अनियंत्रित होने या सड़क पर कोई अवरोध आने पर ऊपरी हिस्से में बैठे लोग नीचे गिर सकते हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली की ऊंचाई बढ़ने से उसके पलटने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में श्रद्धालु अपनी सुरक्षा के साथ दूसरे राहगीरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।
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गोगामेड़ी मेले के चलते फतेहाबाद और पंजाब क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान जा रहे हैं। कई श्रद्धालु समूह बनाकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से यात्रा कर रहे हैं। लंबी दूरी के इस सफर में ट्रॉलियों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है।
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कई स्थानों पर ट्रॉलियों के ऊपर अस्थायी ढांचा बनाकर श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान लोग ट्रॉली के किनारों और ऊपरी हिस्से पर बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। इससे वाहन का संतुलन बिगड़ने की आशंका रहती है।
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अचानक ब्रेक लगने, वाहन अनियंत्रित होने या सड़क पर कोई अवरोध आने पर ऊपरी हिस्से में बैठे लोग नीचे गिर सकते हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली की ऊंचाई बढ़ने से उसके पलटने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में श्रद्धालु अपनी सुरक्षा के साथ दूसरे राहगीरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं।