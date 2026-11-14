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Fatehabad News: हैप्पी कार्ड बांटने में छूट रहे पसीने, 8000 लाभार्थियों के मोबाइल नंबर बंद

Sat, 14 Nov 2026 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 14 Nov 2026 11:22 PM IST
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Distributing Happy Cards is proving to be a struggle, with 8,000 beneficiaries' mobile numbers blocked.
शहर के नए बस स्टैंड परिसर में वितरण के लिए पड़े हैप्पी कार्ड। 
फतेहाबाद। जिले में हैप्पी कार्ड वितरण का काम रोडवेज कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। करीब 8 हजार लाभार्थियों के मोबाइल नंबर बंद होने या बदल जाने से कर्मचारियों को कार्ड सौंपने में दिक्कत आ रही है। ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होने के कारण कर्मचारी बिना इसके कार्ड नहीं दे पा रहे हैं।
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कार्ड पहुंचने के बावजूद इन्हें लाभार्थियों तक पहुंचाना एक चुनौती बना हुआ है। कर्मचारियों को लाभार्थियों से संपर्क करने और उनके नए मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाने में भी परेशानी हो रही है। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार, हैप्पी कार्ड लेने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है।
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इसके सत्यापन के बाद ही कार्ड सौंपने की प्रक्रिया पूरी होती है। जिन लाभार्थियों के पुराने मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं, उन्हें ओटीपी प्राप्त नहीं हो पाता। इस कारण कर्मचारी चाहकर भी ऐसे लोगों को कार्ड नहीं दे पा रहे हैं। कई बार लाभार्थी कार्ड लेने पहुंचते हैं पर ओटीपी नहीं आने से उन्हें लौटना पड़ता है। यह समस्या कार्ड वितरण की गति को धीमा कर रही है।
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लंबित वितरण
जिले में रोडवेज कर्मचारी अब तक करीब 1 लाख 80 हजार हैप्पी कार्ड वितरित कर चुके हैं। हालांकि, करीब 45 हजार कार्ड अभी वितरण के इंतजार में हैं। कर्मचारियों के सामने शेष कार्ड लाभार्थियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बंद और बदले हुए मोबाइल नंबरों की समस्या बनी हुई है। इससे सभी कार्डों का वितरण तय समय में पूरा करना आसान नहीं है।
वितरण का विवरण
इन लंबित कार्डों में से 35 हजार फतेहाबाद में वितरण के लिए बकाया हैं। शेष 10 हजार हैप्पी कार्ड टोहाना बस स्टैंड में वितरण के लिए लंबित हैं। कर्मचारियों को इन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। यह समस्या हैप्पी कार्ड योजना के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बन रही है। प्रशासन को इस चुनौती का समाधान जल्द खोजना होगा।



जिले के करीब 8 हजार हैप्पी कार्ड लाभार्थियों के फोन नंबर बदल या बंद हो गए हैं। इस कारण हैप्पी कार्ड के वितरण को लेकर कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है।

- सुरेंद्र सिंह, यातायात प्रबंधक, रोडवेज फतेहाबाद।
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