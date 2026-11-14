Fatehabad News: गोरखपुर में एसएचजी महिलाओं ने संभाली दुग्ध संग्रहण केंद्र की कमान

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वीटा मिल्क प्लांट के समन्वय से स्थापित यह केंद्र हरियाणा में अपनी तरह की पहली पहल है। नाबार्ड फतेहाबाद के जिला विकास प्रबंधक करण ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता निर्माण, कौशल विकास और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।महिलाओं को केवल प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक संसाधनों और बाजार से जोड़ना भी जरूरी है। इस केंद्र के माध्यम से महिलाएं दूध संग्रहण और केंद्र संचालन का काम संभालेंगी। इससे उन्हें डेयरी व्यवसाय की व्यावहारिक जानकारी मिलेगी और भविष्य में स्वयं का उद्यम स्थापित करने के अवसर भी मिलेंगे।प्रशिक्षण और उद्देश्यविशिष्ट अतिथि सरपंच मनदीप योगी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नाबार्ड की यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उनके परिवारों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी। नाबार्ड के प्रायोजन और विश्वास चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्ट के सचिव विनीत छाबड़ा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत भूना ब्लॉक की 120 स्वयं सहायता समूह महिलाओं को डेयरी और दुग्ध उत्पाद गतिविधियों का निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।महिला उद्यमिता को प्रोत्साहनप्रशिक्षण के बाद महिलाओं को वास्तविक व्यवसाय से जोड़ने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन इकाई स्थापित की गई है। इसके माध्यम से महिलाएं प्रशिक्षण में सीखे कौशल का व्यावहारिक उपयोग कर सकेंगी। ट्रस्ट नाबार्ड के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। इस पहल से महिलाओं को प्रशिक्षण से आगे बढ़कर रोजगार और उद्यमिता का अवसर मिलेगा। यह ग्रामीण स्तर पर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा।