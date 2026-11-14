Fatehabad News: एक लाइट वाली ट्राली बनी हादसे की वजह, रेलिंग से टकराकर पलटी थार

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जानकारी अनुसार गांव लखूवाली ढाणी निवासी सर्वजीत व लवप्रीत नई थार गाड़ी लेकर शुक्रवार को वह किसी काम से जाखल आए हुए थे। यहां काम निपटाने के बाद देर रात गांव लौटते समय गांव तलवाड़ा के पास यह हादसा हो गया। परिजनों के अनुसार, युवकों ने बताया कि सामने से तूड़ी की गांठों से भरी एक ट्राली आ रही थी, जिस पर केवल एक लाइट जल रही थी। अंधेरे में थार चालक को सामने से बाइक आने का भ्रम हुआ।इसी दौरान वाहन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी और थार अनियंत्रित होकर सेफ्टी रेलिंग से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जाखल थाना प्रभारी बलराज सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी।