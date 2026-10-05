Fatehabad News: ग्राम पंचायत गठन के लिए नगर पालिका हाउस में प्रस्ताव की मांग

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पूर्व जिला पार्षद बलविंदर सिंह कैरो ने कहा कि पंचायत व्यवस्था के समर्थन में हजारों लोग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब मांग को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने की जरूरत है। नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि पंकज पसरीजा ने मंगलवार दोपहर तीन बजे सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक करने का सुझाव दिया। इसमें उनकी नौकरी से जुड़ी आशंकाएं सुनी जाएंगी।पंकज पसरीजा ने कहा कि यदि सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ग्राम सभा के साथ चलने को तैयार होते हैं तो नगर पालिका हाउस की बैठक में एजेंडा लाकर ग्राम पंचायत गठन का प्रस्ताव पारित कराने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। एडवोकेट प्रवीण राणा ने कहा कि ग्राम पंचायत बनने से लोगों को सुविधाओं में परेशानी नहीं होगी। मनरेगा सहित अन्य योजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।ईश्वर सिंह भुक्कल ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की बात सुनकर उन्हें रोजगार की सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाएगा। तरसेम शर्मा ने कहा कि लोग नगर पालिका की कार्यप्रणाली से परेशान हैं और पंचायत व्यवस्था की बहाली के लिए बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं।खैराती लाल छोकरा ने 2 अक्तूबर के विरोध प्रदर्शन में लोगों की भागीदारी का उल्लेख किया। कमेटी सदस्यों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की आशंकाएं दूर करने के बाद ग्राम पंचायत गठन की मांग को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता पीडी शर्मा ने कहा कि राजनीतिक मतभेद छोड़कर समाजहित में निर्णय लेना चाहिए। बैठक में वाइस चेयरमैन नरेंद्र बागड़ी, सरपंच सुरेश कंबोज, पूर्व सरपंच राजवीर दहिया, पार्षद प्रकाश कुमार, रोहतास गोयल, रोहताश जांगड़ा, राहुल दहिया, पार्षद प्रतिनिधि बलजीत सोनी और संजीव आदि मौजूद रहे।