Fatehabad News: बंदी सिखों की रिहाई की मांग, निकाला रोष मार्च

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मार्च में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा, काका सिंह लधुवास, इकबाल सिंह खोखर, गुरु ग्रंथ साहिब सेवा ट्रस्ट के सचिव गुरचरन सिंह और गुरमेल सिंह सहनाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। संगत ने वाहेगुरु का जाप करते हुए बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाए। मंच संचालन इंद्रपाल सिंह ने किया।मार्च के बाद जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम रतिया के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लंबे समय से जेलों में बंद सिखों के मामलों में कानून के अनुसार रिहाई, सजा में छूट अथवा उचित राहत देने की मांग की गई। बार एसोसिएशन रतिया ने भी मार्च को समर्थन दिया।इस अवसर पर ट्रस्ट प्रधान जरनैल सिंह, गुरु हरगोबिंद साहिब सेवा ट्रस्ट के प्रधान फतेह सिंह भुल्लर, गुरु रामदास सेवा समिति के प्रधान जगसीर सिंह, हरियाणा ग्रंथी सभा के प्रधान हाकम सिंह, बाबा कश्मीरा सिंह, बाबा हरप्रीत सिंह, सतनाम सिंह लांबा, निर्मल सिंह बाड़ा और रूप सिंह सहित विभिन्न धार्मिक संस्थाओं व जत्थेबंदियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।