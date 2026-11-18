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महिला ने अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कोर्ट में तारीख भुगतने गई थी। इसी दौरान पीछे से उसकी सास ने घर पर ताला लगा दिया। महिला का आरोप है कि उसकी सास उसे ससुराल में प्रवेश नहीं करने दे रही है। महिला ने बताया कि उसका अपने पति के साथ भी विवाद चल रहा है। बुधवार को ससुराल पहुंचने पर महिला की अपने जेठ के साथ कहासुनी हो गई। देखते-ही-देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर हुए हंगामे का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।शहर थाना प्रभारी संजय ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत नहीं आई है।