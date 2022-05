{"_id":"6295437634e4e30a0c6cc932","slug":"alto-car-snatched-by-killers-of-sidhu-moosewala-found-in-moga","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sidhu Moosewala Death: मोगा क्षेत्र में मिली रतिया के युवक से छीनी गई कार, हत्या के बाद यही कार छीनकर फरार हुए थे आरोपी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रतिया, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 31 May 2022 03:51 AM IST