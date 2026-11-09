Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Completed toilets remain locked, denying facilities to patients

Fatehabad News: तैयार शौचालयों पर लटका हैंडओवर का ताला, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा

Mon, 09 Nov 2026 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Completed toilets remain locked, denying facilities to patients
फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में बंद शौचालय संवाद
फतेहाबाद। नागरिक अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए बनाए गए तीन नए शौचालय चार माह से हैंडओवर होने का इंतजार कर रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद लोक निर्माण विभाग ने इन्हें अस्पताल प्रशासन को नहीं सौंपा है। इसके चलते मरीजों और उनके साथ आने वाले तीमारदारों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
विज्ञापन

अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र के पास, आयुष विभाग के सामने और ओपीडी ब्लॉक के सामने महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए लाखों रुपये खर्च कर नए शौचालय तैयार करवाए गए हैं वहीं दूसरी तरफ पुराने शौचालयों की हालत लगातार खराब हो रही है।
विज्ञापन

अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर, प्रथम और द्वितीय तल पर बने शौचालयों में गंदगी और रखरखाव की समस्या बनी हुई है। मरम्मत करवाने के बावजूद इनकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में नए शौचालयों का इस्तेमाल शुरू नहीं होना मरीजों की परेशानी बढ़ा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सिटी वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष विनोद अरोड़ा ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जानबूझकर शौचालयों का हैंडओवर करने में देरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण करने वाली एजेंसी की एक साल तक मरम्मत की जिम्मेदारी रहती है।
इसी से बचने के लिए हैंडओवर की प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार आते हैं। ऐसे में तैयार सुविधाओं को बंद रखना जनहित के खिलाफ है।

-
13 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी मरीज झेल रहे परेशानी
नागरिक अस्पताल में जुलाई 2025 से सुंदरीकरण का काम चल रहा है। इस पर अब तक करीब 13 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं को लेकर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
-
तीनों शौचालय बनकर तैयार हैं। इसी सप्ताह इन्हें अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर कर दिया जाएगा।
- कुलदीप, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed