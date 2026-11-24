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पड़ताल के दौरान उस पर ताला लटका मिला। मौके पर न कोई कर्मचारी था और न ही सूचना पट्ट या संपर्क नंबर लगा था। ऐसे में जरूरतमंदों को रात के समय ठहरने की सुविधा मिलना मुश्किल है। जबकि नगर परिषद का दावा है कि रैन बसेरे में ठहरने के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर दिए गए हैं लेकिन मौके की स्थिति दावों से अलग मिली।रैन बसेरे के बाहर ताला लगा था। वहां कोई ऐसा कर्मचारी मौजूद नहीं था जो रात में आने वाले लोगों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवा सके। बाहर सूचना पट्ट भी नहीं था। इस कारण लोगों को यह पता लगाना भी मुश्किल है कि रैन बसेरा कहां है और जरूरत पड़ने पर किससे संपर्क करना है।शहर में इस बार नगर परिषद ने केवल एक स्थान पर रैन बसेरा बनाया है। यहां से नया बस स्टैंड करीब छह किलोमीटर और पुराना बस स्टैंड करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में दूसरे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को रात के समय रैन बसेरा तलाशने में परेशानी हो सकती है।जरूरतमंदों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है सुविधारैन बसेरे का उद्देश्य उन लोगों को रात में सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध करवाना है जो किसी काम से दूसरे शहर या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। कई बार रात को वापस जाने के लिए साधन नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें खुले में रात बिताने की मजबूरी होती है। इसके अलावा बेसहारा और जरूरतमंद लोग भी यहां ठहर सकते हैं। रात के समय ठंड बढ़ने से ऐसे लोगों की परेशानी अधिक हो रही है। नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि रैन बसेरे में ठहरने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहें। इसके साथ ही रात के समय कर्मचारी की मौजूदगी भी जरूरी है।बस स्टैंडों पर नहीं लगाए सूचना और संकेतक बोर्डशहर के नए और पुराने बस स्टैंड के बाहर भी रैन बसेरे से संबंधित कोई सूचना या संकेतक बोर्ड नहीं लगाया गया है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि उनके ठहरने के लिए कहां व्यवस्था की गई है। नए बस स्टैंड से रैन बसेरा करीब छह किलोमीटर दूर है। वहीं पुराने बस स्टैंड से इसकी दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है। रात के समय किसी अनजान शहर में रैन बसेरा तलाशना जरूरतमंदों के लिए मुश्किल हो सकता है। नगर परिषद को बस स्टैंडों पर रैन बसेरे का पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करना चाहिए। साथ ही रैन बसेरे को रात के समय खुला रखने और वहां कर्मचारी की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे ठंड में रात बिताने के लिए भटकने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी।रैन बसेरा लाजपत नगर के पास नगर परिषद की इमारत में ही बनाया गया है। रैन बसेरे के बाहर व अन्य जगहों पर बोर्ड भी जल्द लगा दिए जाएंगे। रैन बसेरों में कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है।- महेश कुमार, एमआईएस, नगर परिषद, फतेहाबाद।