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नए बाजार स्थित मेहता धर्मशाला की जमीन पर बनी जर्जर दुकानों को आखिर शुक्रवार को खाली करवा दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीब एक वर्ष पहले ही इन दुकानों को कंडम घोषित कर दिया था, लेकिन दुकानदार इन्हें खाली नहीं कर रहे थे। जनहित को देखते हुए एसडीएम आकाश शर्मा ने नगर परिषद के ईओ दीपक कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दुकानें खाली करवाने के आदेश जारी किए थे। आदेशों के बाद नगर परिषद की टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंची। टीम ने अभिषेक आहूजा स्कूल ड्रेस, अर्जुन दास फोटो फ्रेम शॉप, हैप्पी घी स्टोर सहित करीब तीन-चार दुकानों में रखा फिटिंग व अन्य सामान बाहर निकलवाया। सामान को ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बाजार में लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस व परिषद टीम की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। नगर परिषद के ईओ दीपक कुमार ने बताया कि मेहता धर्मशाला की जमीन पर कुल 8-10 दुकानें बनी हुई हैं। अधिकतर दुकानदारों ने पहले ही दुकानें खाली कर दी थीं। दो-तीन दुकानें बची थीं, जिन्हें आज खाली करवाया गया है। शेष दुकानदारों ने एक-दो दिन में स्वयं दुकानें खाली करने का आश्वासन दिया है। ईओ ने बताया कि इन दुकानों के लिंटर के टुकड़े टूटकर नीचे गिर रहे थे। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। दुकानदारों के साथ-साथ राहगीरों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई संबंधित समिति द्वारा की जाएगी। परिषद को केवल दुकानें खाली करवाने के आदेश थे। कार्रवाई के बाद दुकानदारों व बाजार के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि जर्जर दुकानों के कारण हर समय खतरा बना रहता था। अब दुकानें खाली होने से बाजार में आवागमन भी सुरक्षित होगा।

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