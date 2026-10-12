Fatehabad News: मौसम में बदलाव से धान की फसल में बढ़ी नमी, मंडियों में सुखाने के लिए लगाई ढेरियां

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मौसम में बदलाव के बाद धान में नमी बढ़ने से किसानों को मंडियों में पहुंची फसल को सुखाने के लिए ढेरियां लगाकर इंतजार कर रहे हैं। मंडी में पहुंचे किसान ईश्वर सिंह, आजाद कुमार और रविंद्र ने बताया कि धान में 17 फीसदी से अधिक नमी होने पर खरीद प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। जब फसल को मंडी में लाए थे उस समय नमी 18 फीसदी थी जो अब 20 तक पहुंच गई है। ऐसे में किसान फसल को सुखाने के बाद ही बिक्री के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे मंडियों में फसल की आवक, सुखाने और खरीद की प्रक्रिया के बीच तालमेल बनाए रखना भी जरूरी हो गया है।8.27 लाख क्विंटल से अधिक धान पहुंचा मंडियों मेंमंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। अब तक कुल 8,27,740 क्विंटल धान पहुंच चुका है। सोमवार को एक ही दिन में 42,540 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई। बड़ी मात्रा में फसल पहुंचने के कारण मंडियों में धान के भंडारण, सुखाने और उठान की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई है। किसानों को उम्मीद है कि मौसम अनुकूल रहने पर फसल की नमी कम होगी और खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी।3.05 लाख क्विंटल की खरीद, उठान 70,990 क्विंटलजिले की सभी अनाजमंडियों में धान खरीद अब तक 3,05,120 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। इसके मुकाबले उठान मात्र 70,990 क्विंटल का हुआ है। उठान की धीमी रफ्तार के कारण खरीदे गए धान को मंडियों से बाहर ले जाने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। धान सुखाने के लिए किसानों को मंडियों में जगह उपलब्ध नहीं हो रही है।मंडियों में 3.76 लाख क्विंटल उठान लंबितमार्केट कमेटी के अनुसार मंडियों में 3,76,110 क्विंटल धान का उठान बाकी है। धान का उठान न होने से मंडियों में स्टॉक बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। एक ओर किसान मौसम के कारण फसल सुखाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर उठान में तेजी आने का इंतजार भी कर रहे हैं।:: अनाजमंडी में खरीद व उठान प्रक्रिया का काम जारी है। उठान की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। किसानों को धान की फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी।- अमित रोहिल्ला, सचिव मार्केट कमेटी, फतेहाबाद।