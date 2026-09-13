Fatehabad News: छुट्टी के दिन लगा शिविर, 55 फाइलें हुईं जमा

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विभाग ने कनेक्शन नियमित करवाने के लिए रोड कट शुल्क माफ कर दिया है। पानी का कनेक्शन एक हजार रुपये और सीवरेज कनेक्शन 500 रुपये में वैध कराया जा सकता है। आर्थिक परेशानी होने पर उपभोक्ता फीस की राशि 10 रुपये प्रतिमाह पानी के बिल में जुड़वा सकता है।उपमंडल अभियंता सतपाल रोज ने बताया कि नए घरेलू जल कनेक्शन की स्वीकृति 10 रुपये प्रतिमाह के निर्धारित शुल्क पर दी जा रही है। यह राशि उपभोक्ता के पानी के बिल में जुड़कर आएगी। उपभोक्ता 1500 रुपये एकमुश्त जमा कर भी कनेक्शन स्वीकृत करवा सकता है।पहले नए जल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को करीब 10 से 13 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। नई व्यवस्था से कनेक्शन लेने वालों को आर्थिक राहत मिलेगी। विभाग की ओर से अवैध कनेक्शन नियमित करवाने के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं।पांच साल पहले शामिल हुई नई कॉलोनियों में सर्वे शुरूजनस्वास्थ्य विभाग पंचायत से नगर परिषद में शामिल हुई हंस कॉलोनी, स्वामी नगर, हरनाम सिंह कॉलोनी, आजाद नगर में अवैध कनेक्शनों को लेकर भी सर्वे करवा रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा अवैध कनेक्शन है। विभाग चिह्नित करके कनेक्शन वैध करवाने के नोटिस दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने पानी और सीवरेज के कनेक्शन है ताकि उसकी मुताबिक व्यवस्था हो सके।