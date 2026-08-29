Fatehabad News: पोस्टर विवाद में भाजपा ने फूंका कांग्रेस विधायक इंदूराज का पुतला

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एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया के फतेहाबाद आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने विधानसभा में हुई घटना की निंदा की।भाजपा नेताओं ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। प्रत्येक विधायक को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने और अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है।किसी विधायक के हाथ से पोस्टर छीनना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। प्रदेश अध्यक्ष अजय खुंडिया ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज अपने सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा।सभी जनप्रतिनिधियों को सदन में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। समाज के इतिहास और गंभीर मुद्दों को सदन में उठाने से रोकना उचित नहीं है।जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीन जोड़ा ने कहा कि विधायक के व्यवहार के विरोध में पुतला फूंककर भाजपा ने अपना रोष दर्ज कराया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा, जिला मीडिया प्रभारी कंवल चौधरी, विकास ललोदा, अशोक जाखड़, राजपाल बैनीवाल, बलदेव सिंह ग्रोहा, जगदीश शर्मा और रामकुमार मेहरा मौजूद रहे।