बार चुनाव : सुनील, श्वेता रानी और राकेश ने भरे पर्चे

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वहीं सचिव पद के लिए अधिवक्ता श्वेता रानी ने अपना नामांकन जमा करवाकर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। चुनाव अधिकारी संदीप टांटिया तथा चुनाव समिति के सदस्य विकास शर्मा, योगेश गुप्ता, कपिल सुनेहा, वीरपाल कौर, सुरेंद्र छिंदा व मनोज गिरधर ने बताया कि प्रत्याशियों के पास अपनी दावेदारी वापस लेने का अवसर रहेगा।इसके तहत शुक्रवार को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 11 सितंबर को मतदान प्रक्रिया आयोजित की जाएगी और वोटिंग की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना कर चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।