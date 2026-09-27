Fatehabad News: छुट्टी के दिन खुले बैंक, 3 करोड़ का लेनदेन

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हालांकि शहर के एसबीआई रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मुख्य ब्रांच खुली रहेगी। वहीं, जिले में संचालित 86 निजी बैंकों की शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों का धरना एसबीआई के सामने होगा। बैंक कर्मचारी हिसार-सिरसा रोड स्थित एसबीआई बैंक के सामने धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे।करीब 650 बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगेयूएफबीयू के जिला प्रधान नरेंद्र लांबा के अनुसार जिले में विभिन्न सरकारी बैंकों के करीब 650 कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहेंगे। इस कारण नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ऋण संबंधी फाइलों और बैंक से जुड़े अन्य जरूरी कार्य प्रभावित होंगे।छुट्टी के दिन खुले रहे बैंकतीन दिन की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए रविवार छुट्टी का दिन होते हुए भी जिले में बैंक शाखाएं खोली गईं ताकि ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग कार्य निपटाने का अवसर मिल सके। दिनभर में करीब तीन करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। वहीं, हड़ताल के दौरान एटीएम से नकदी की सुविधा मिलती रहेगी। हड़ताल के दौरान अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।:: हड़ताल के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो इसके लिए सभी एटीएम में कैश डाल दिया गया है। जरूरत पड़ने पर ग्राहक एटीएम से राशि को निकलवा सकेंगे व जमा करवा सकेंगे। वहीं सरकारी बैंकों की मुख्य ब्रांच खुली रहेगी।- लहरीमल, अग्रणी जिला प्रबंधक, फतेहाबाद।