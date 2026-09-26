Fatehabad News: कार सवार 3 युवकों पर हमला 4 मिनट तक बरसाए लट्ठ-ईंटें

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बताया जा रहा है कि कार सवार युवकों के भागने के बाद हमलावरों ने पहले तोड़फोड़ की और बाद में उसे आग लगाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने आसपास के दुकानदारों से माचिस भी मांगी लेकिन नहीं मिली। इसी दौरान सूचना मिलने पर सीआईए स्टाफ और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची।इस घटना जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इसमें नजर आ रहा है कि कि करीब चार मिनट तक कुछ युवक कार पर लट्ठ और ईंटों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमले में शामिल युवकों और कार सवार लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक तौर पर घटना को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है।इसे शिकारी और तिलक ग्रुप के बीच चल रही रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुटी है। हालांकि पुलिस ने अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। यह भी सामने आया है कि हमलावर जिस युवक को निशाना बनाने आए थे वह कार में मौजूद नहीं था।शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। आरोपियों की पहचान का प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है।10 सितंबर को युवक पर हुआ था हमलाउल्लेखनीय है कि इससे पहले 10 सितंबर की रात को अरोड़ा कॉलोनी-रामनगर क्षेत्र में रणजीत सिंह टुन्ना नामक युवक पर डंडों से हमला किया गया था। हमले में उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई थीं। उसे उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। 12 सितंबर को आरोपियों की रतिया के बाजारों में पैदल परेड भी कराई गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर शिकारी ग्रुप की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने और आगे भी हमला करने की धमकी संबंधी पोस्ट सामने आने की बात आई थी। पुलिस इस घटना को पिछली वारदात से जुड़ने समेत विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।