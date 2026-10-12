फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Arrival of 2.25 lakh quintals of paddy at Bhuna Mandi; 43,309 quintals procured

Fatehabad News: भूना मंडी में 2.25 लाख क्विंटल धान की आवक, 43,309 क्विंटल की खरीद

Mon, 12 Oct 2026 10:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 12 Oct 2026 10:31 PM IST
विज्ञापन
Arrival of 2.25 lakh quintals of paddy at Bhuna Mandi; 43,309 quintals procured
भूना। अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेते समय किसानों व व्यापारियों से बातचीत करते जिला परिषद
भूना। अनाज मंडी में अब तक 2 लाख 25 हजार क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 43,309 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। जिला परिषद फतेहाबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार ने सोमवार को मंडी का निरीक्षण कर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया।
विज्ञापन

इस दौरान सीईओ ने किसानों और आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने धान खरीद प्रक्रिया, मंडी की व्यवस्थाओं और किसानों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।
मार्केट कमेटी सचिव ईश्वर सिंह ढाका ने बताया कि हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और हैफेड की ओर से धान की खरीद की जा रही है। निर्धारित मानकों के अनुसार धान में नमी की मात्रा सही मिलने पर तुरंत खरीद की जाती है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ता।
विज्ञापन

-----
पोर्टल पर सत्यापन के बाद जारी हो रहे गेट पास
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों के मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ डिजिटल गिरदावरी के माध्यम से फसल के रकबे का मिलान किया जाता है। रिकॉर्ड सही पाए जाने के बाद ही गेट पास जारी किए जाते हैं। मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉली के प्रवेश के लिए ऑनलाइन टोकन और गेट पास की व्यवस्था लागू की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed