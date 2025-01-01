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ससे मामले अटक रहे हैं और लोगों को बार-बार तहसील तथा ई-दिशा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रिकॉर्ड में नाम और विवरण गलत होने के कारण कई लोगों की राशन और पेंशन जैसी सरकारी सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। लोग त्रुटियां ठीक करवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन पोर्टल की खामियों के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही।सरकार ने लाल डोरे की संपत्तियों का रिकॉर्ड पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए नया अधिनियम और एसओपी तैयार किए हैं। संपत्ति के विवरण और नक्शे की जांच तथा त्रुटियों और विवादों के निपटान के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है।इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। 18 नवंबर को पोर्टल लॉन्च होने के बाद आमजन से आपत्तियां लेकर उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण लोगों को राहत मिलने के बजाय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।आवेदन के बाद भी तहसील में नहीं दिख रहा करेक्शन का कारणजिले के लाल डोरा जमीन के करेक्शन करवाने पहुंचे नागरिक बलबीर, अशोक और राम सिंह ने बताया कि वें सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पोर्टल पर रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामला तहसील स्तर पर पहुंचता है लेकिन संबंधित कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं मिल पा रही कि आवेदक किस त्रुटि में सुधार करवाना चाहता है। पोर्टल पर करेक्शन का कारण और रिकॉर्ड में बदलाव की जरूरत स्पष्ट नहीं होने से आवेदन पर कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते कई मामले लंबित पड़े हैं।90 दिन में आपत्तियों का समाधान कर तैयार होगा रिकॉर्डनए नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर हर गांव की आबादी और देह का मैप प्रदर्शित किया गया है। ग्रामीण अपनी संपत्ति की पहचान कर उससे संबंधित विवरण देख सकेंगे। विवरण सही होने पर वे सहमति दे सकते हैं, जबकि किसी प्रकार की आपत्ति होने पर तथ्य और साक्ष्य सहित पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। निर्धारित 90 दिनों में प्राप्त आपत्तियों का समाधान कर राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। लोगों की मांग है कि पोर्टल की तकनीकी खामियों को जल्द दूर किया जाए ताकि रिकॉर्ड में सुधार हो सके और राशन-पेंशन जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आ रही बाधाएं समाप्त हों।:: पोर्टल में खामी के कारण करेक्शन से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। जब तक आवेदन में त्रुटि का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तब तक संबंधित रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाना संभव नहीं है।सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार, फतेहाबाद।