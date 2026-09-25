Fatehabad News: एडमिट कार्ड जारी, 21 अक्तूबर को अंबाला में होगी शारीरिक परीक्षा

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सेना भर्ती कार्यालय, हिसार की ओर से बताया गया है कि परीक्षा में केवल सीईई उत्तीर्ण उम्मीदवार ही शामिल हो सकेंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन किया है उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ केवल एक बार ही देनी होगी।उन्हें एक ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें सभी संबंधित श्रेणियों का विवरण होगा। सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र साथ लाने होंगे। इनमें शैक्षणिक, जाति, डोमिसाइल, चरित्र, एनसीसी और खेल प्रमाणपत्र शामिल हैं। भर्ती कार्यालय ने उम्मीदवारों को बिचौलियों से सावधान रहने और जानकारी केवल भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करने की सलाह दी है।