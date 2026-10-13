Fatehabad News: त्योहारों से पहले प्रशासन सख्त, पपीहा पार्क समेत तीन जगहों से हटाया अतिक्रमण

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इस दौरान करीब 25 रेहड़ियों और काउंटरों को कब्जे में लिया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने पपीहा पार्क के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया। यहां सड़क किनारे अवैध रूप से रेहड़ियां लगाई गई थीं और सामान रखने के लिए काउंटर रखे गए थे। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होने की आशंका रहती है। अभियान के दौरान नगर परिषद के सफाई निरीक्षक राहुल कुमार और महेश कुमार सहित ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मौजूद रहे।पहले हंस मार्केट और थाना रोड पर भी हुई कार्रवाईनगर परिषद के एसआई राहुल कुमार ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले हंस मार्केट और थाना रोड पर भी कार्रवाई की गई थी। त्योहारों के मद्देनजर अभियान तेज किया गया है ताकि बाजारों और प्रमुख सड़कों पर आवागमन बाधित न हो। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटाकर यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना है।