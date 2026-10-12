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Fatehabad News: 600 मीटर दौड़ में अभिजीत और ओपन 1600 मीटर में सचिन रहे प्रथम

Mon, 12 Oct 2026 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 12 Oct 2026 10:26 PM IST
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Abhijit finished first in the 600-meter race, and Sachin took the top spot in the open 1600-meter race
मैराथन के विजेताओं को सम्मानित करते राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला। सूचना विभाग
टोहाना। दमकौरा खेल स्टेडियम में आयोजित ड्रग फ्री टोहाना एथलेटिक टूर्नामेंट में अंडर-16 लड़कों की 600 मीटर दौड़ में अभिजीत ने पहला और लड़कियों में गुरुग्राम की गुंजन ने प्रथम स्थान हासिल किया। ओपन वर्ग की 1600 मीटर दौड़ में सचिन विजेता रहे।
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अंडर-16 लड़कों की 600 मीटर दौड़ में वंश ने दूसरा और दीपांशु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। लड़कियों की इसी स्पर्धा में जींद की अमन दूसरे और उत्तर प्रदेश की इशान तीसरे स्थान पर रहीं। चौथे से दसवें स्थान तक फतेहाबाद की रितिका, जींद की दीप्ति, उत्तर प्रदेश की महक, पंजाब की सिमरनजीत कौर, रोहतक की साक्षी व कल्पना और उत्तर प्रदेश की अमृता ने जगह बनाई।
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ओपन वर्ग की 1600 मीटर दौड़ में शिवा तोमर दूसरे और भिवानी के विशाल तीसरे स्थान पर रहे। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता रविवार को हुई। समापन पर राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और सकारात्मक सोच विकसित होती है। युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। साथ ही दूसरों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना चाहिए।
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