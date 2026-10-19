Fatehabad News: अस्पताल में लड़के के जन्म पर ली बधाई, विवाद बढ़ा तो तीन गुना राशि देकर किया समझौता
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 19 Oct 2026 11:13 PM IST
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फतेहाबाद। नागरिक अस्पताल में लड़के के जन्म पर बधाई लेने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बधाई राशि पर विवाद बढ़ने के बाद तीन गुना राशि देकर समझौता किया गया। घटना के बाद मामला चर्चा में है और पिछले सप्ताह का मामला है।
बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी ने ये राशि ली थी और आपस में बांटी जानी थी। इस घटनाक्रम ने अस्पताल में चल रहे बधाई लेने के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में करीब एक साल पुराने मामले की अभी जांच चल रही है। मुख्यालय तक शिकायत पहुंचने के बाद पहले हिसार और रोहतक की टीम भी जांच कर रही है।
नागरिक अस्पताल में इस तरह के मामलों को लेकर निगरानी और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि संबंधित मामले में आधिकारिक स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है, यह स्पष्ट नहीं है। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के संज्ञान में मामला है लेकिन शिकायत मिलने का इंतजार है।
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एक साल से चल रही जांच
डिलीवरी केस में ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने के एक अन्य मामले में पहले से ही जांच चल रही है। इस मामले की जांच हिसार के अधिकारियों के बाद अब रोहतक के अधिकारियों को सौंपी गई है। रोहतक की टीम पिछले दिनों में हुए सिजेरियन डिलीवरी मामलों की जांच कर रही है।
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लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अस्पताल में नोटिस भी लगाए गए हैं। अगर कोई बधाई मांगता है तो इसकी जानकारी दें कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. बुधराम, सिविल सर्जन
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मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई लिखित शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई करेंगे। सभी एसएमओ को सख्त निर्देश है कि निगरानी रखे और कोई ऐसा मामला आता है तो कार्रवाई की जाए।
- डॉ. मनीष बंसल, स्वास्थ्य महानिदेशक, हरियाणा
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बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी ने ये राशि ली थी और आपस में बांटी जानी थी। इस घटनाक्रम ने अस्पताल में चल रहे बधाई लेने के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में करीब एक साल पुराने मामले की अभी जांच चल रही है। मुख्यालय तक शिकायत पहुंचने के बाद पहले हिसार और रोहतक की टीम भी जांच कर रही है।
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नागरिक अस्पताल में इस तरह के मामलों को लेकर निगरानी और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि संबंधित मामले में आधिकारिक स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है, यह स्पष्ट नहीं है। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के संज्ञान में मामला है लेकिन शिकायत मिलने का इंतजार है।
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एक साल से चल रही जांच
डिलीवरी केस में ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने के एक अन्य मामले में पहले से ही जांच चल रही है। इस मामले की जांच हिसार के अधिकारियों के बाद अब रोहतक के अधिकारियों को सौंपी गई है। रोहतक की टीम पिछले दिनों में हुए सिजेरियन डिलीवरी मामलों की जांच कर रही है।
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लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अस्पताल में नोटिस भी लगाए गए हैं। अगर कोई बधाई मांगता है तो इसकी जानकारी दें कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. बुधराम, सिविल सर्जन
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मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई लिखित शिकायत आती है तो जरूर कार्रवाई करेंगे। सभी एसएमओ को सख्त निर्देश है कि निगरानी रखे और कोई ऐसा मामला आता है तो कार्रवाई की जाए।
- डॉ. मनीष बंसल, स्वास्थ्य महानिदेशक, हरियाणा