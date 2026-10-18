Fatehabad News: अशोकनगर में जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार, 1.16 लाख रुपये बरामद

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जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गुरुनानकपुरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रंजत के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली कि अशोक नगर स्थित एक मकान में कुछ लोग रुपये दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।पुलिस ने वहां से धर्मवीर, बृजभूषण निवासी अशोक नगर, पवन कुमार निवासी राजीव कॉलोनी, अमन निवासी मातूराम कॉलोनी, हिमांशु निवासी भीमां बस्ती, तरुण कुमार निवासी संन्यास आश्रम रोड और सोनू निवासी गुरुनानकपुरा को गिरफ्तार किया है।एसपी निकिता खट्टर ने कहा कि जुआ-सट्टा जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से ऐसी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की।