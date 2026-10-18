फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   7 people arrested for gambling in Ashok Nagar; Rs 1.16 lakh seized

Fatehabad News: अशोकनगर में जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार, 1.16 लाख रुपये बरामद

Sun, 18 Oct 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 18 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
7 people arrested for gambling in Ashok Nagar; Rs 1.16 lakh seized
फतेहाबाद के अशोक नगर में जुआरियों से बरामद रा​शिस्त्रोत पुलिस विभाग
फतेहाबाद। अशोकनगर में एक मकान के अंदर चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर सात लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 1 लाख 16 हजार जुआ राशि बरामद की है।
विज्ञापन

जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि गुरुनानकपुरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रंजत के नेतृत्व में पुलिस टीम को सूचना मिली कि अशोक नगर स्थित एक मकान में कुछ लोग रुपये दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।
विज्ञापन

पुलिस ने वहां से धर्मवीर, बृजभूषण निवासी अशोक नगर, पवन कुमार निवासी राजीव कॉलोनी, अमन निवासी मातूराम कॉलोनी, हिमांशु निवासी भीमां बस्ती, तरुण कुमार निवासी संन्यास आश्रम रोड और सोनू निवासी गुरुनानकपुरा को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी निकिता खट्टर ने कहा कि जुआ-सट्टा जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से ऐसी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed